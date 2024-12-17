На незамерзшем участке реки Уводь в Ковровском районе охотничий инспектор встретил краснокнижных лебедей-шипунов. Ему удалось увидеть двух взрослых особей и одного молодого лебеденка (его

На незамерзшем участке реки Уводь в Ковровском районе охотничий инспектор встретил краснокнижных лебедей-шипунов. Ему удалось увидеть двух взрослых особей и одного молодого лебеденка (его можно узнать по грязноватому оперению). Видео поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. Эти лебеди отдыхают от перелета к местам зимовки. Птицам важно, чтобы была открытая вода, в ней они могут находится независимо