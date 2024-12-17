Это связано с проведением работ по врезке подземного газопровода высокого давления.

В четверг, 19 декабря, с 10:00 до 14:00 в микрорайоне Юрьевец во Владимире будет ограничена подача газа. Это связано с проведением работ по врезке подземного газопровода высокого давления. Об этом проинформировали в мэрии города.В указанные часы газоснабжение будет приостановлено на следующих улицах:- улица Ноябрьская: номера домов 1, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13а, 15а, 15б;- Школьный проезд: номера домов 1а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 45;- Строительный проезд: номер дома 88.Жителей просят заранее подготовиться к отключению. Напомним, ранее мы писали,