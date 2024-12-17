Теперь их могут выдворить.

В Муроме Владимирской области были задержаны двое подростков, находившихся в России нелегально. Суд вынес решение о их выдворении из страны. Подростки, 16 и 17 лет, были без сопровождения родителей, которые находились в другой стране. Причиной их задержания стала нехватка средств для выезда из России.Суд оштрафовал молодых людей и осудил их за нарушение режима пребывания в РФ. До завершения процедуры выдворения подростки будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области. Постановление пока не вступило в силу.Напомним, ранее мы писали, что