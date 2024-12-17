16-летнего и 17-летнего подростков задержали в Муроме 12 декабря. Дело в том, что ребята – нелегальные мигранты из ближнего зарубежья. К слову, родители мальчиков находятся не в России. Об этом

16-летнего и 17-летнего подростков задержали в Муроме 12 декабря. Дело в том, что ребята – нелегальные мигранты из ближнего зарубежья. К слову, родители мальчиков находятся не в России. Об этом сообщает пресс-служба Муромского горсуда. В отношении несовершеннолетних составили протоколы за нарушение режима пребывания в РФ. В суде подростки признались, что у них нет разрешительных документов,