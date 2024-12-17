В природной зоне были разбросаны картонные коробки и доски.

В результате проверки прокуратуры по Владимирской области в парке «Дружба» была выявлена свалка картонных коробок и досок. Это нарушало режим особой охраны памятника природы и могло нанести вред окружающей среде.Природоохранная прокуратура обратилась к правообладателю земельного участка с представлением, которое было признано обоснованным. В итоге, после прокурорского вмешательства. После этого свалка была убрана.Напомним, ранее мы писали, что