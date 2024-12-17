Двоих работников местного предприятия подозревают в краже медной вырубки. Мужчины два месяца потихоньку выносили с работы металлические листы, которые остаются после изготовления деталей.

Двоих работников местного предприятия подозревают в краже медной вырубки. Мужчины два месяца потихоньку выносили с работы металлические листы, которые остаются после изготовления деталей. Полиция задержала одного из злоумышленников во время того, как он пытался сдать похищенное в пункт приема металлолома. В гараже и автомобиле подозреваемых обнаружили 115 килограммов медной вырубки стоимостью почти 90 тысяч рублей. Из