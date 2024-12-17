Умер правоверный мусульманин и, как и положено, попал в рай. На входе его спрашивают архангелы, мол, что хочешь?
Он им отвечает: - Мне бы на Мохаммеда посмотреть...
Ему отвечают: - Тогда тебе вверх по лестнице.
Вот ползёт он по лестнице. Добирается до большой площадки и видит там
мирно беседующих Моисея и Иисуса. Они его спрашивают, мол, тебе чего.
А он в ответ: - Мне бы на Мохаммеда посмотреть...
Моисей и Иисус ему: - Тебе выше по лестнице надо...
Полез он дальше и вылезает на огромную поляну, а там сидит Бог.
Увидил его Бог и говорит ему: - Ты был правоверным и добропорядочным человеком, строго соблюдал все мои законы, проси что угодно!..
А мусульманин в ответ: - Да мне ничего не нужно, вот только хотя бы одним глазком на Мохаммеда посм
еще анекдот!