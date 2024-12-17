С раннего утра 17 декабря 57 машин занимаются чисткой дорог Владимира, который за вечер и ночь завалило снегом. 2 300 кубометров снега, который намело метелью, вывезли за сегодня самосвалы за 118

С раннего утра 17 декабря 57 машин занимаются чисткой дорог Владимира, который за вечер и ночь завалило снегом. 2 300 кубометров снега, который намело метелью, вывезли за сегодня самосвалы за 118 поездок. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Работы начались еще ночью. Коммунальщики проводили обработку магистралей от гололеда и собрали снег вдоль прибордюрных зон