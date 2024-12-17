Жителей Владимира приглашают поучаствовать во всероссийской акции «Подарок солдату». Она призвана порадовать бойцов, напомнить им о тепле и уюте в новогодние праздники. Принести приятные

Жителей Владимира приглашают поучаствовать во всероссийской акции «Подарок солдату». Она призвана порадовать бойцов, напомнить им о тепле и уюте в новогодние праздники. Принести приятные или нужные вещи можно в администрации районов Владимира или на дворовые новогодние гулянья. Письма и открытки с поздравлениями только приветствуются. Список подарков, которые можно принести: – Шоколад горький, – Кофе растворимый, кофе