Оказалось, что срубленный символ праздника — это 30-летнее дерево.

Жители Гороховца Владимирской области пожаловались депутату Государственной Думы Алексею Говырину на новогоднюю елку. Ее установили в центре города. Оказалось, что срубленный символ праздника — это 30-летнее дерево, которое росло у досугового центра «Радуга».«На первый взгляд никаких нарушений. Если земля муниципальная, то муниципалитет вправе был «распорядиться», но возникает вопрос: в пользу ли горожан это решение», — отметил парламентарий в своем .После обращения местных жителей Алексей Говырин направил запрос о вырубке в местную администрацию. Также депутат напомнил, что никто не имеет права просто так срубить в лесу понравившуюся елку к Новому году. За это грозит штраф. Деревья в лесу принадлежат государству.