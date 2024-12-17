Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила свалку отходов на территории памятника природы регионального значения. Речь идет о парке «Дружба». Там в кучу были свалены доски,

Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила свалку отходов на территории памятника природы регионального значения. Речь идет о парке «Дружба». Там в кучу были свалены доски, картонные коробки и другой мусор. Из пресс-релиза прокуратуры области Непринятие мер по ликвидации вышеуказанных объектов, размещенных в границах особо охраняемых природных территорий, приводит к их загрязнению, причинению вреда окружающей среде, нарушает режим