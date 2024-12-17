Исполняющим обязанности министра здравоохранения Владимирской области назначен Леонид Кряжев, сообщили в региональном минздраве. Временно возглавлять ведомство будет чиновник без

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Владимирской области назначен Леонид Кряжев, сообщили в региональном минздраве. Временно возглавлять ведомство будет чиновник без медицинского образования. В министерстве здравоохранения области Леонид Кряжев трудится с 2022 года. Сначала он работал специалистом в отделе материально-технического обеспечения, а потом стал заместителем начальника отдела контрольно-ревизионной работы. В начале этого года Леонида Кряжева назначили заместителем