Троллейбусные маршруты №7 и №10 некоторое время не будут ездить по улицам Владимира. Дело в том, что 16 декабря во время ремонта инженерных сетей рабочие повредили электрокабель. Инцидент

Троллейбусные маршруты №7 и №10 некоторое время не будут ездить по улицам Владимира. Дело в том, что 16 декабря во время ремонта инженерных сетей рабочие повредили электрокабель. Инцидент произошел на Северной улице, сообщили в пресс-службе мэрии города. Вместо этих маршрутов по городу временно запустили автобусы №7Т и №10Т. Стоимость проезда и льготы сохраняются. Кроме того,