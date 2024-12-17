Первый детский дерматовенерологический стационар во Владимирской области готовят к открытию. Он появится на базе Областного кожно-венерологического диспансера. Отделение рассчитано на 8

Первый детский дерматовенерологический стационар во Владимирской области готовят к открытию. Он появится на базе Областного кожно-венерологического диспансера. Отделение рассчитано на 8 коек, за маленькими пациентами будут следить два врача и постовая медсестра. Как сообщили в пресс-службе минздрава, ранее дети получали стационарную помощь в ОДКБ и райбольницах. Теперь пациенты, которым не помогает амбулаторное лечение, смогут получать