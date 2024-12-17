Новое отделение сможет ежегодно принимать до 200 детей старше 6 лет и будет оснащено 8 койками.

Во Владимире 9 января 2025 года откроется первый детский дерматовенерологический стационар на базе областного кожно-венерологического диспансера. Новое отделение сможет ежегодно принимать до 200 детей старше 6 лет и будет оснащено 8 койками. В штате медучреждения трудятся 2 врача и постовая медсестра.Ранее стационарная помощь детям предоставлялась в ОДКБ и центральных районных больницах. Теперь специализированная помощь при атопическом дерматите, псориазах, ихтиозах, склеродермии и себорейном дерматите будет оказываться отдельно. На ремонт отделения было выделено примерно 9 млн рублей из областного бюджета, а для создания комфортной атмосферы стены стационара украсили яркими картинами профессионального художника.Напомним, ранее мы писали, что