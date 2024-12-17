Временная остановка движения затронула троллейбусные маршруты № 7 и № 10.

С 17 декабря во Владимире начнут работу дублирующие автобусные маршруты в связи с прерванным троллейбусным сообщением. Это решение связано с повреждением электрического кабеля в ходе ремонтных работ, которое произошло накануне, 16 декабря. Временная остановка движения затронула троллейбусные маршруты № 7 и № 10.Вместо троллейбусов на указанных маршрутах будут курсировать автобусы, стоимость проезда и льготы для пассажиров сохраняются. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы по восстановлению электросетей продолжаются, и на троллейбусном маршруте № 7 также планируется использование машин на автономном ходу.Напомним, ранее мы писали, что