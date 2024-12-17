Хамидуле Япову предъявили обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных.

Во Владимире силовики задержали Хамидулу Япова — члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Именно эта группировка организовывала нападения на российских военных в 1999–2000 годы во время Второй чеченской кампании. Погибли 99 солдат. Почему Япов оказался в регионе — подробности в материалеУчастник первого боя Второй чеченской войны?Хамидуле Япову предъявили обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных. Сейчас он находится под стражей. Как рассказали в СУ СК РФ, следователи проверяют причастность Япова к нападению, которое совершила банда Басаева 4 октября 1999 года у станицы Червлённая в Чечне.С этого боя началась Вторая кампания. Члены банды из засады напали на колонну военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка 20-й мотострелковой дивизии. В результате 15 российских солдат погибли. Еще 28 получили ранения разной степени тяжести.Это не единственное преступление, по которому проверяют Хамидулу Япова. Он является обвиняемым по делу об убийстве 86 десантников шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ под селом Улус-Кертом в Чечне. Тогда в горах группировка с трех сторон открыла огонь по российским военным. Бой длился с 29 февраля и до 1 марта 2000 года.Ранее Япов отсидел четыре года за то, что в составе той же банды Шамиля Басаева участвовал в нападениях на Дагестан в 1999 году.Задержание во ВладимиреО задержании стало известно 16 декабря. Оказалось, что не так давно Хамидула Япов освободился из колонии. Оперативники ГУ МВД России по СКФО и сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого на одной из улиц Владимира. И, кажется, это стало полной неожиданностью для Япова. Он попытался сбежать.«Напомним, что преступления террористического характера не имеют срока давности. Все лица, которые причастны к их совершению, будут установлены и понесут заслуженное наказание», — отметила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.Япова заключили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности других участников банды, причастных к преступлениям. Расследование продолжается.