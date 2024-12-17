Преступление произошло ночью на садовом участке.

В понедельник, 16 декабря, мать 15-летней девочки из Владимира обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее дочь стала жертвой изнасилования. Об этом пишет «», ссылаясь на собственный источник.По предварительным данным, преступление произошло ночью на садовом участке. В качестве подозреваемого рассматривается 21-летний местный житель. Где находится предполагаемый виновник пока неизвестно. Его ищут. Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено.Напомним, ранее мы писали, что