Берем пример с Мурома, который в этом году принял 64 круизных судна и более 5 тысяч гостей «с воды». Областные власти намерены развивать такой вид туризма в регионе. Ставки делают на плавучие

Берем пример с Мурома, который в этом году принял 64 круизных судна и более 5 тысяч гостей «с воды». Областные власти намерены развивать такой вид туризма в регионе. Ставки делают на плавучие дома, а также собираются возродить старинные купеческие водные маршруты и связать несколько областей речным сообщением. Первый замгубернатора Александр Ремига принял участие в заседании