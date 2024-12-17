56-летний водитель большегруза из Владимира попал под уголовное дело за то, что сбил в Покрове 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. Днем 19 ноября владимирец за

56-летний водитель большегруза из Владимира попал под уголовное дело за то, что сбил в Покрове 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. Днем 19 ноября владимирец за рулем большегруза ехал по Больничному проезду в Покрове. Поворачивая направо, он не уступил дорогу девочке и сбил ее. Пострадавшая получила много травм, вред здоровью оценили как