В Москве состоялась встреча, на которой обсудили перспективы водного туризма, включая развитие маршрутов в Владимирской области.

В Москве состоялась встреча, на которой обсудили перспективы водного туризма, включая развитие маршрутов в Владимирской области. В числе ключевых тем — создание судоходных путей и межрегиональных маршрутов, связывающих Владимирскую, Нижегородскую, Московскую и Рязанскую области. Регион власти планируют подписать соглашения с соседними субъектами для создания прибрежной инфраструктуры, что позволит увеличить туристический поток.Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига отметил, что водный туризм представляет собой новую точку роста, позволяя показать регион с другой стороны и возродить исторические купеческие маршруты. В этом году начнется проект по производству маломерных судов типа «хаусбот» и «кемпбот».Муром, как пример успешного развития водного туризма, уже в 2024 году принял 64 круизных судна и более 5 тысяч экскурсантов. Для дальнейшего улучшения ситуации в области планируется изменить законодательство для упрощения запуска туристических маршрутов, расширив перечень внутренних водных путей.