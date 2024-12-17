Теперь розничные клиенты могут переводить средства в Армению по номеру карты на все платежные системы, работающие в стране.

ВТБ* продолжает расширять возможности переводов средств в дружественные страны. Теперь розничные клиенты могут переводить средства в Армению по номеру карты на все платежные системы, работающие в стране.На карту получателя деньги сразу поступят в национальной валюте – армянском драме. Комиссия за перевод составит 0,5% (минимум 50 рублей), за одну операцию клиенты смогут перевести от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Перевод доступен пользователям в интернет-банке, а также в обновленной версии приложения ВТБ Онлайн для смартфонов на базе Android.«ВТБ последовательно развивает сервисы трансграничных переводов, чтобы розничные клиенты могли отправлять деньги за рубеж на выгодных условиях. Пользователи уже получили возможность отправлять средства в большинство стран СНГ, а теперь они могут переводить средства на любую банковскую карту в Армению. Курс конвертации при переводе средств будет одним из самых выгодных на рынке, а сам процесс перевода – быстрым и интуитивно понятным», – отметил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.Ранее ВТБ запустил переводы средств по номеру карты в Казахстан. Услуга позволила клиентам переводить деньги в рублях с последующей автоматической конвертацией в тенге. За 11 месяцев 2024 года клиенты ВТБ сделали более 1,8 млн трансграничных переводов за рубеж. Общая сумма таких операций составила более 40 млрд рублей. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. ВТБ также продолжает снижать комиссии на трансграничные переводы: сегодня тарифы варьируются от 0,2% до 1%, в зависимости от направления и способа перевода.* В 2025 году завершается присоединение к ВТБ крымского банка РНКБ. В ходе интеграции все офисы РНКБ перейдут под бренд ВТБ. В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.Реклама.Банк (ПАО). ИНН 7702070139.Генеральная лицензия Банка России №1000