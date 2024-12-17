Сначала сам предложил подарить деньги, а потом передумал. Жителя Вязников до смерти забил приятель. Потерпевший проживал один в аварийном доме на улице Киселева и периодически выпивал. В
Сначала сам предложил подарить деньги, а потом передумал. Жителя Вязников до смерти забил приятель. Потерпевший проживал один в аварийном доме на улице Киселева и периодически выпивал. В сентябре на порог явилась сотрудница отдела ЖКХ администрации района. Женщина сообщила радостную новость – как собственнику потерпевшему полагается компенсация – 1,6 миллиона рублей. Этот разговор услышал приятель погибшего