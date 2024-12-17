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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2024-zhitel-vyaznikov-ubil-priyatelya-za-to-chto-tot-otkazalsya-darit-emu-50-tysyach.html" target="_blank">Житель Вязников убил приятеля за то, что тот отказался дарить ему 50 тысяч</a> - Сначала сам предложил подарить деньги, а потом передумал. Жителя Вязников до смерти забил приятель. Потерпевший проживал один в аварийном доме на улице Киселева и периодически выпивал. В