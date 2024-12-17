Женщина не признает своей вины.

Полиция Кольчугино Владимирской области возбудила уголовное дело против 49-летней местной жительницы, которая на глазах у ребенка выбросила собаку с лоджии пятого этажа. По информации УМВД России по региону, животное выжило, но получило увечья.Подозреваемая, не признающая своей вины, отказалась комментировать свои действия. Ей назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если женщина будет осуждена, она станет первым за шесть лет жителем района, обвиняемым в жестоком обращении с животными. Расследование продолжается.Напомним, ранее мы писали, что