На митинг протеста против политики правительства ФРГ в области сельского хозяйства в Берлине собрались не менее 15 тысяч человек.

На митинг протеста против политики правительства ФРГ в области сельского хозяйства в Берлине собрались не менее 15 тысяч человек. Зелеными флагам и плакатами они приветствовали колонну сельхозтехники, прошедшую через центр города. Как сообщили РИА Новости организаторы, в акции участвовали не менее 150 тракторов из соседней земли Бранденбург.Участники протеста требуют от властей результативных мер по защите экологии и поддержки аграриев.В это время в германской столице проходит международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя". В ней участвует более 1800 компаний из более чем 70 стран. Российскую делегацию возглавляет министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.