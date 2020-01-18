В Мадриде завершилась встреча 20-го тура чемпионата Испании по футболу между Реалом и Севильей. Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1. Эта победа позволила команде Зинедина Зидана подняться на первую строчку в турнире.

В Мадриде завершилась встреча 20-го тура чемпионата Испании по футболу между "Реалом" и "Севильей". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1. Эта победа позволила команде Зинедина Зидана подняться на первую строчку в турнире.В составе "сливочных" дубль оформил Каземиро. Он отличился на 57-й и 69-й минутах игры. Единственный мяч за "Севилью" забил Люк де Йонг (64-я)."Реал", набрав 43 очка, вышел на первое место в чемпионате страны. "Барселона", идущая второй, отстает от мадридского клуба на 3 балла, однако имеет игру в запасе. "Севилья" с 35 очками располагается на четвертой позиции.