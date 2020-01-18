Тем временем на Украине продолжают обсуждать несостоявшуюся отставку премьера страны Алексея Гончарука. Накануне он написал заявление об увольнении из-за скандальной аудиозаписи, на которой выражал сомнения в компетентности президента Владимира Зеленского. Однако сам украинский лидер принять отставку отказался и решил дать Гончаруку и его правительству еще один шанс.

Тем временем на Украине продолжают обсуждать несостоявшуюся отставку премьера страны Алексея Гончарука. Накануне он написал заявление об увольнении из-за скандальной аудиозаписи, на которой выражал сомнения в компетентности президента Владимира Зеленского. Однако сам украинский лидер принять отставку отказался и решил дать Гончаруку и его правительству еще один шанс.Уволить нельзя, оставить — на Украине наконец определились. Расставить правильные акценты помог президент."Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите определенные вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", — заявил Зеленский.Гончарук получил второй шанс. А вдобавок и целый ряд поручений. Формально конфликт исчерпан. Худой мир лучше доброй ссоры."Я благодарю за доверие. Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества", — ответил Гончарук.Чего стоит доверие Алексею Гончаруку, на Украине спорят до сих пор. Обсуждают аудиозапись, на которой человек, чей голос похож на голос премьер-министра, называет президента "профаном в экономике" и персонажем с "туманом в голове". Беседа якобы велась на закрытом совещании, но стала достоянием общественности. Тем самым едва не похоронив политическую карьеру Гончарука"Это гроб Гончарука? – Нет, это будет икона в формате 3D" – такие шутки за 300 звучат в кулуарах Верховной рады. Куда публично покаяться и пришел премьер-министр. Заявил, что президента уважает, а запись — провокация. Часть депутатов аплодировала, остальные кричали "Позор!"В Верховной раде отставку назвали политическим жестом. Ведь с юридической точки зрения — и Гончаруку как дипломированному юристу это известно — заявление он должен был писать не президенту."Мы видим полнейший фарс, безусловно, согласно конституции, согласно закону о кабинете министров, он обязан был подать заявление в парламент, и тот бы вынес его на рассмотрение", — пояснила народный депутат Верховной рады Наталья Королевская.Отставка не состоялась по техническим причинам, зато выгодно отвлекла внимание от двух законов, горячо обсуждаемых сегодня на Украине. Первый — о продаже земли. Акции протеста в Киеве идут который день. В столицу едут фермеры со всей страны.И если рассмотрение земельной реформы депутаты отложили, то второй спорный законопроект — об образовании — уже принят. Российский МИД назвал его дискриминацией.Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств.Теперь все школьники, представляющие собой так называемые нацменьшинства, будут получать знания почти по всем предметам исключительно на украинском. Правда, документ еще не подписан президентом. Но если это все-таки произойдет, депутаты партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" обещают обратиться в Конституционный суд."Это дискриминация русского языка, политика дискриминации русскоязычного населения, это фактически то, что было предыдущим преступным режимом возведено в ранг национальной политики, которая продолжается при сегодняшней власти", — заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.Как считают в оппозиции, несмотря на недовольство громадян, с выбранного курса президент вряд ли свернет. Однако указами искоренить русский язык на Украине все же не выходит. Даже на пресловутой записи, из-за которой разгорелся "премьерный" скандал, участники беседы говорят не на мове.