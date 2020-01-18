На своей странице в Фейсбуке Гончарук написал, что готов выполнять поставленные президентом задачи. Премьер также отметил, что украинскому правительству предстоит тяжелая и упорная работа.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности. На своей странице в "Фейсбуке" Гончарук написал, что готов выполнять поставленные президентом задачи. Премьер также отметил, что украинскому правительству предстоит тяжелая и упорная работа.Накануне вокруг Гончарука разгорелся скандал из-за выложенной в Сеть записи разговора премьер-министра с членами правительства и некоторыми министрами. На ней человек с голосом, похожим на голос Гончарука, заявляет, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".Отставку Гончарука украинский президент принять отказался, дав ему еще один шанс.Автор ролика пока неизвестен, однако Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кем была сделана и выложена в интернет запись.