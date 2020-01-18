Грузия и Украина пожаловались в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) на незаконные действия РФ, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Грузия и Украина пожаловались в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) на "незаконные действия" РФ, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.На странице украинского посольства в Великобритании в Facebook написано, что этот документ поддержали США и ЕС.Кроме того, Украина выразила протест в связи с тем, что российская радиостанция НАВТЕКС-Новороссийск "неправомерно" расширила район обслуживания, и теперь в него входит акватория Азовского моря и Керченского пролива.Украинские дипломаты убеждены, что навигационную информацию по безопасности мореплавания должна распространять исключительно украинская радиостанция в Бердянске.В связи с этим жалобщики призвали Международную морскую организацию "рассмотреть незаконные и односторонние действия России, угрожающие безопасности навигации", пишет РИА Новости.В октябре прошлого года Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море.