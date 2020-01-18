В Федеральной антимонопольной службе дали несколько советов россиянам, желающим избавиться от назойливых рекламных звонков и SMS.

В Федеральной антимонопольной службе дали несколько советов россиянам, желающим избавиться от назойливых рекламных звонков и SMS. Как пишет "Российская газета", в первую очередь ФАС рекомендует владельцу телефонного номера выяснить, не давал ли он ранее согласия получать рекламные материалы. Чаще всего рекламный спам начинает приходить после заключения договоров или обслуживания в банках, сотовых операторах или магазинах. Владельцу номера следует отозвать согласие на получение рекламыВ ФАС подчеркнули, что звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из кол-центров, в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам. "По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылку рекламы. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали", — отметили в ФАС.Если обращения не помогли, гражданин может обратиться за защитой в ФАС. Экспертам нужно будет предоставить детализированную выписку от оператора связи, а также скриншот теста SMS или распечатку электронной почты.