18.01.2020

2020-01-18 12:30:03

Как самому сделать снег рассказал ученый-физик

Завтра - Международный день снега.

Что год грядущий нам еще готовит. Конечно в этом году всех удивляет зима. Вокруг не метёт, а наоборот тает. 33 регион попал в аномальную зону тепла. В этом году нам то снега а катастрофически не хватает. А ведь около 50% всего населения Земли вообще никогда его не видели. А жаль: в нем столько магии, и так много секретов…

В Японии вообще снег называют - письмом с небес, написанным тайными иероглифами. И там даже открыт единственный в мире музей снежинки. К чему я все это говорю - завтра - Международный день снега. Мы решили спросить что же такое снег, у доктора физико-математических наук, профессора Сергея Мартиросовича Аракиляна.

- Здравствуйте, расскажите нам, пожалуйста, куда же пропал снег в начале зимы ?

- Ну, вы сложный вопрос задаете, во-первых снег уже есть. Я бы хотел сказать, что эта проблема не такая простая, но сейчас общепринято говорить, что тотальное потепление климата, поэтому снег пропадает. На самом деле это не верно с точки зрения науки, локально он может в каждой области быть свои проблемы , но глобального потепления климата из-за влияния человека нет. Я вам это как ученый говорю.

- Спасибо, вы нас успокоили, но вот вернемся к снегу. Все токи снежинки это просто замороженная вода или есть более сложная формула?

- Вообще, это тоже хороший вопрос. Да, несмотря на то что кругом, кстати, вода. Она же и на поверхности и под землей. И под землей больше чем на поверхности. В физике есть такой фундаментальный принцип - все стремится к минимуму энергии. И такой монолитный образец - снежок - это самая устойчивая структура. Когда явления природные предоставлены сами себе, они выбирают наиболее оптимальный с точки зрения энергетического характера размер. Мы, кстати, этим занимаемся в нанотехнологиях. Вот такие снежинки, они треугольные, все знают, такой классический вариант. Мы их можем создать из металлов.

Размер или форма снежинок определяется физическими законами. И если свободно снег распространяется, то он скорее всего будет вот такой шестиугольный. Но если есть примеси, вокруг них начинается совсем другой процесс образования снежинок.

- Вы сказали, что снежинки можно изготовить и из металлов, а дома в домашних условиях мы можем изготовить снег? Вот именно ту снежинку, которую мы видим на улице, когда идет снегопад?

- Ну вы же пьете виски со льдом? Правильно, регулярно. Поэтому я считаю, что дома можно изготовить, но для этого нужны определенные условия. Вообще, вода… Нужно распылить воду и заморозить вашу квартиру и тогда все будет. Ну можно выйти на балкон и тоже самое сделать. Но то - искусство.

- Вот маленькие детки очень любят есть снег , родители им запрещают. Как вы думает, можно ли есть снег, ну вот употреблять воду в такой замороженной форме?

- Ну, я бы не советовал,я уже сказал , где лучше снежинки употреблять или там лед. Но если вы спрашиваете с точки зрения, вредно это для здоровья или нет. Во-первых вредно потому что он холодным его едят, но мороженное тоже холодное тоже едят. Но снежинки не такие чистые и поэтому есть их не надо, тем более если вы посмотрите в городах, какой снег , он не всегда такой чистый и не всегда такие формы.