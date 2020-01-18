В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Каролина Харрикейнз на льду домашней PNC-арены в Роли проиграла в овертайме команде Анахайм Дакс со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней "PNC-арены" в Роли проиграла в овертайме команде "Анахайм Дакс" со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).У победителей голами отметились канадцы Эрик Гудбрансон и Стэм Стил, забившие на 19-й и 62-й минутах, а у хозяев льда единственную шайбу на четвертой минуте забросил финн Себастьян Ахо.Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников провел на льду 17 минут 23 секунды, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-2"."Каролина" потерпела третье поражение кряду и с 57 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а "Анахайм" расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе 43 очка.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "ураганы" в понедельник, 20 января, примут "Нью-Йорк Айлендерс", а "Дакс" 28 января на выезде сыграют с "Сан-Хосе Шаркс".