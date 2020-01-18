Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с Газпромом на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей. Напротив, срыв сделки мог вызвать повышение стоимости транспортировки топлива в четыре раза, указал Макогон.В публикации руководитель украинской газотранспортной компании привел данные по влиянию запущенного в январе газопровода "Турецкий поток" на распределение газовых потоков. По данным Макогона, Украина лишилась 15 миллиардов кубометров транзита в год. Молдавии придется экономить, так как она осталась с транзитом газа только для Румынии (примерно пять миллионов кубометров в сутки). Но может потерять и это, если Румыния начнет получать газ через Болгарию."Газпром" и "Нафтогаз" подписали пакет соглашений по продолжению поставок газа через Украину 30 декабря. Обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.