Французские СМИ сообщили о возобновлении работы Лувры в субботу.

Французские СМИ сообщили о возобновлении работы Лувры в субботу. Музей и выставка, посвященная Леонардо Да Винчи, открылись в 9.00 по местному времени.Ранее обычный режим пропуска посетителей был нарушен из-за действий участников протеста против пенсионной реформы. Они заблокировали вход, сообщает РИА Новости.С пятого декабря 2019 года во Франции проходит общенациональная бессрочная забастовка по призыву французских профсоюзов​​​. Нарушено функционирование общественного транспорта.Протестующие требуют не принимать изменения в пенсионную систему, из-за которых некоторые категории французов лишатся привилегий и спецрежимов выхода на пенсию.