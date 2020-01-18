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<a href="https://33live.ru/novosti/18-01-2020-lyzhnica-nepryaeva-stala-vtoroj-v-individualnoj-gonke-na-etape-kubka-mira-v-chexii.html" target="_blank">Лыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Чехии</a> - Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-место. Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 24,3 секунды.