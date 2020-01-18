Ожидается новый виток глобального экономического кризиса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

Ожидается новый виток глобального экономического кризиса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.Финансист связала кризис с распространением неравенства и нестабильностью финансового сектора.По словам Георгиевой, в Англии состояние десяти процентов богатейших людей сопоставимо с суммарным доходом беднейшей части населения. Та же картина наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития.В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда технологии и интеграция сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе, отметила Георгиева.Позолоченный век (Gilded Age) - эпоха быстрого роста экономики и населения США после гражданской войны и реконструкции Юга. Затем последовали Прогрессивная эра, Первая мировая война, "бурные двадцатые" и Великая депрессия.