Российский премьер Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Бориса Невзорова с 70-летием.

Российский премьер Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Бориса Невзорова с 70-летием.Глава правительства напомнил, что Невзоров сыграл множество ролей в кино, а также в Малом театре, в том числе роли Василия Шуйского и Короля Лира."Вы — актер редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, но не закончил его. В 1975 году стал выпускником Школы-студии МХАТ. С 2005 года играет в Малом театре, преподает в ГИТИСе. Сыграл в более чем 100 кинофильмах и сериалах, в числе которых "Простые истины" и "Россия молодая", пишет "Интерфакс".