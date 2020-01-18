Моральными уродами назвал президент РФ Владимир Путин тех, кто выступает против материальной поддержки семей с детьми. Заявление было сделано во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге, где в эти дни отмечается очередная годовщина снятия блокады Ленинграда.

"Моральными уродами" назвал президент РФ Владимир Путин тех, кто выступает против материальной поддержки семей с детьми. Заявление было сделано во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге, где в эти дни отмечается очередная годовщина снятия блокады Ленинграда.В разговоре с ветеранами в числе прочих обсуждалась тема подачи информации в СМИ. Президента, уделившего значительную часть Послания к Федеральному собранию усиленным мерам поддержки семей с детьми, возмутила тональность некоторых публикаций. Глава государства отметил, что "не мог себе представить", что после его выступления появится мнение о том, что семьи с детьми в такой поддержке не нуждаются. Путин на эти публикации отреагировал просто: "Пускай пишут" и процитировал Петра Первого, писавшего в одном из своих указов: "чтобы дурь каждого видна была".15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки. Среди них — сохранение и увеличение размера материнского капитала, его выплата при рождении первенца, введение новых пособий и продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.Ранее телеведущая и блогер Алена Водонаева высказалась против этих выплат. Она считает, что маргиналы и малоответственные родители начнут заводить детей только ради маткапитала.