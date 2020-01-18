На юго-западе Польши был съеден собственными свиньями 71-летний фермер - это могло произойти после случившегося у него сердечного приступа. В это время мужчина набирал воду в колодце во дворе.

В городе Осек на юго-западе Польши был съеден собственными свиньями 71-летний фермер — это могло произойти после случившегося у него сердечного приступа. В это время мужчина набирал воду в колодце во дворе.Останки фермера — приводится лишь его имя, Кшиштоф — были найдены рядом с колодцем, пишет The Sun. От человека осталась только кучка костей и фрагментов черепа. Обнаружил их сосед, зашедший проведать фермера, которого не видел с прошлого года.По словам представителя местной прокуратуры Магдалены Серафим, труп мужчины предположительно был съеден собственными свиньями. Соседи рассказывают, что фермер любил выпить и вполне мог уснуть у колодца. Говорят также, что Кшиштоф, возможно, забыл покормить своих свиней, которые свободно бегали во дворе и без труда могли добраться до хозяина.Злополучный фермер держал свиней венгерской породы мангалица, выведенных в XIX веке в результате скрещивания домашних свиней с дикими европейскими кабанами. Сообщается, что свиньи Кшиштофа — просто гигантские, и что они наводят ужас на всех соседей.