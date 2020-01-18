Установлено, что ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности...

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов столицы, расположенном на Проспекте мира, продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетней.Установлено, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29