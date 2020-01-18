В СМИ продолжают бурно обсуждать неуместную выходку телеведущего в эфире Первого канала. Вместе со своим гостем – актером Жераром Депардье – отпускали шутки про изображение Рождества Иисуса Христа, что вызвало негодование среди верующих

В СМИ продолжают бурно обсуждать неуместную выходку телеведущего в эфире Первого канала. Вместе со своим гостем – актером Жераром Депардье – отпускали шутки про изображение Рождества Иисуса Христа, что вызвало негодование среди верующихСвоим мнением на этот счет поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян. Собеседник Дни.ру назвал прозвучавшие в эфире высказывания неуместными.Тем не менее, эксперт выступил против того, чтобы Иван Ургант был лишен российского гражданства, на котором настаивают многие приверженцы христианства. Но, по мнению эксперта, выдать паспорт РФ уроженцу Франции было ошибкой. Он также отметил, что выпуск не стоило показывать в эфире в Рождество."Я вообще против дискурса о лишении гражданства. Никого нельзя лишать гражданства РФ. У соседей на волне Майдана тоже подобные мысли просыпались и увы они их даже реализовали. Если же говорить об истории с Депардье и Ургантом, то она абсолютно неуместна. Я считаю, что этот эфир в Рождество лучше было не пускать вовсе. Ну а если рассуждать о вопросе гражданства, то спустя годы для меня становится очевидно, что решение дать Депардье российский паспорт было ошибкой. Да, я понимаю, что это была абсолютно имиджевая история, но у Жерара репутация достаточно неоднозначная. И если Сигал нам точно в плюс, то Депардье в минус", – считает специалист.Напомним, что в январе в эфире Первого канала появился выпуск шоу "Вечерний Ургант", в котором ведущий Иван Ургант, актер Жерар Депардье и музыкант Джизус комментировали подборку изображений, пародирующих икону Иисуса Христа. Верующих возмутили шутки, которые высказывал шоумен и его гости. Так, Депардье сравнил центральную личность христианства с поросенком.Лидер общественного движения православных активистов "Сорок Сороков" Андрей Кормухин создал петицию о лишении Ивана Урганта гражданства России. Ее подписали тысячи людей. Однако за телезвезду вступились многие известные личности.