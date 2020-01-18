Останки 71-летнего поляка были обнаружены во дворе его дома в новогодние праздники. Их нашел сосед, который решил зайти в гости к товарищу, которого давно не видел. Вместо него рядом с жилищем ..

Останки 71-летнего поляка были обнаружены во дворе его дома в новогодние праздники. Их нашел сосед, который решил зайти в гости к товарищу, которого давно не видел. Вместо него рядом с жилищем лежала лишь горстка костей, сообщает The Sun.По предварительной версии, мужчина стал жертвой своих огромных питомцев: фермер держал свиней венгерской породы, которые отличаются своими размерами. Местные власти считают, что у него мог случиться инфаркт, а животные съели его тело уже после смерти. Однако сосед уверяет, что эти звери могли напасть и на живого человека, если он забыл их покормить.