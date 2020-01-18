Недавно верующие призвали лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства за богохульство. Теперь же ему угрожают уголовным делом.

Недавно верующие призвали лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства за богохульство. Теперь же ему угрожают уголовным делом.Адвокат и член президентского совета по правам человека Шота Горгадзе считает, что слова знаменитости вполне могут стать основанием для возбуждения дела по 148 статье. Онапредусматривает наказания за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.В то же время юрист подчеркнул, что законных оснований лишить телеведущего гражданства нет. Он назвал петицию православных активистов "популистским" требованием. По мнению слуги Фемиды, гораздо разумнее было бы подать коллективное заявление на возбуждение уголовного дела.Напомним, что ранее за оскандалившегося заступились.После выпуска программы, в которую знаменитость пригласила атеистичнонастроенного актера Жерара Депардье, верующие призвали лишить звездуотечественных голубых экранов российского гражданства. Член экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Государственнойдуме Вадим Манукян прокомментировал ситуацию."То, что в петиции из-за этого эфира предлагают лишить Ивана Ургантароссийского гражданства, это уже явный перебор. В свете грядущейконституционной реформы я бы предложил прописать в основном законестраны пункт о том, что человек, ставший гражданином России по рождению,ни при каких обстоятельствах не может быть его лишен. Тогда и петицийбы таких никто не писал и не требовал этого", – вступился заУрганта Манукян.Скажите пожалуйста, а (!) после "член СПЧ" делает акцент на чем?Что не так в объяснении, что вместо популистских призывов лишить Урганта гражданства, нужно тем, кто подписывает против него петиции, действовать правовыми методами и подать заявление?— Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota)