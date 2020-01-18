Он же прав был! Он прав! Они все - хулиганы!, - в Московской области сотрудник охраны отправил в нокаут молодого человека. Очевидец запечатлел на видео конфликт, закончившийся дракой. Подоспевшие сотрудники службы безопасности настойчиво рекомендовали прекратить съемку и выйти на улицу, что разобраться по-мужски.

Очевидец снял на видео драку, произошедшую, по его утверждению, на территории торгово-развлекательного комплекса МЕГА Химки в Московской области.Судя по кадрам, сотрудники охраны стали участниками конфликта, закончившегося дракой. Один из них отправил в нокаут юношу, которого в момент избиения держало сразу несколько человек.После этого к месту инцидента подошли мужчины, отрекомендовавшиеся представителями службы безопасности. Они настойчиво требовали прекратить съемку и выйти на улицу, чтобы "разобраться по-мужски".Кто-то из присутствующих обратил внимание на то, что у входа в ТРЦ находились сотрудники полиции, однако до конца съемки стражи порядка так и не появились в кадре.Обратились ли участники противостояния в правоохранительные органы – пока не уточняется.