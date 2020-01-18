Этим утром в Париже чуть не сгорело знаменитое кафе-ресторан Ротонда. Заведение открылось в 1903-м году и пережило несколько войн; его прославили художники, поэты и писатели – от Хемингуэя и Фитцджеральда до Дали и Пикассо.

Этим утром в Париже чуть не сгорело знаменитое кафе-ресторан "Ротонда". Заведение открылось в 1903-м году и пережило несколько войн; его прославили художники, поэты и писатели – от Хемингуэя и Фитцджеральда до Дали и Пикассо. В 1920–30 годы заведение стало местом сбора русской эмиграции, здесь бывали Шагал, Троцкий, Эренбург; Ахматова и Маяковский, приезжая во французскую столицу, посещали "Ротонду". Действующий президент Франции Эммануэль Макрон праздновал в "Ротонде" победу на выборах, тем самым был подвергнут критике и стал объектом обвинений в лоббизме.Пожар возник в 5 часов (7 часов по Москве) утра в субботу. В результате значительный ущерб нанесен уникальной обстановке заведения и его оформлению в стиле "ар деко", сообщил телеканал BFM. В качестве основной версии полиция рассматривается умышленный поджог. Злоумышленники разбили витрину и бросили несколько горящих предметов – пожарные насчитали несколько источников возгорания внутри здания.По некоторым данным, неподалеку от входа в "Ротонду" был найден брошенный желтый жилет. Полиция эту информацию пока не подтверждает.