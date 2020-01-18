Транспортная прокуратура проводит проверку в аэропорту Новосибирска, причиной стал пожар на борту самолета авиакомпании S7. Лайнер загорелся прямо перед вылетом во Вьетнам - при запуске вспыхнул один из двигателей.

Транспортная прокуратура проводит проверку в аэропорту Новосибирска, причиной стал пожар на борту самолета авиакомпании S7. Лайнер загорелся прямо перед вылетом во Вьетнам — при запуске вспыхнул один из двигателей.На борту находились более 200 пассажиров. Всех их срочно эвакуировали, а экипаж применил систему пожаротушения, передает телеканал "Россия 24".Огонь удалось быстро погасить, пострадавших нет. Рейс пришлось отложить почти на 12 часов. Несколько минут назад пассажиры уже вылетели в Камрань на резервном самолете.