Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 18 января, в Крещенский сочельник, совершил чин великого освящения воды в московском храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 18 января, в Крещенский сочельник, совершил чин великого освящения воды в московском храме Христа Спасителя.После божественной литургии патриарх напомнил, что благодать Божия действует в человеческой жизни, свершает чудеса, и ее сила беспредельна. Однако многое зависит и от самого человека."Если человек не желает принимать благодать, если закрывает свое сердце от Господа, не считает, что ему благодать нужна, тогда благодать не дается всуе", — приводит слова священнослужителя РИА Новости.Вместе с тем патриарх Кирилл предупредил, что немедленных результатов от благодати ждать не стоит. По его словам, усваивается благодать постепенно, по мере готовности, стремления и желания человека обрести ее.Вечером в субботу патриарх Кирилл совершит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе Москвы, а в воскресенье, 19 января, в сам праздник Богоявления, проведет литургию в том же храме и повторит чин великого освящения воды.На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник все желающие могут набрать освященной воды. Считается, что она обладает особыми целебными свойствами. Кроме того, существует традиция купаний в прорубях-иорданях: вечером, в ночь перед праздником и в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду.