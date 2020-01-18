Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию. Ранее сообщалось, что в школе на юго-западе Москвы учитель физики был избит своим учеником-восьмиклассником после сделанного замечания и просьбы прекратить слушать музыку на уроке.Затем ученик начал крушить мебель в классе, разбил стекло шкафа и порезался сам. Разбушевавшегося подростка потом долго не могли усмирить. Успокоить непослушного второгодника удалось только срочно вызванной в школу бабушке.61-летний педагог была доставлена в больницу, а директор школы написал заявление на увольнение, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования.Родители учеников и учителя к выходкам второгодника уже привыкли, поскольку он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Ученик не отличается хорошей успеваемостью, часто прогуливает уроки, воспитанием подростка занимается бабушка.