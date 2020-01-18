Наступивший год станет важным для известного композитора. В семье Игоря Николаева произойдет пополнение.
Наступивший год станет важным для известного композитора. В семье Игоря Николаева произойдет пополнение.
"Несмотря на то, что Игорь
Николаев уже не молод, он полон сил и энергии, которая бьет через
край. Этот год артист проживет в бешеном ритме, и все будет широко
освещаться в СМИ. Такого юного и молодого Николаева мы еще не видели. Ему хочется
продолжить род, так что практически уверена, что его семья пополнится еще одним
членом семьи в этом году", – погадала по просьбе "Дни.ру" .
Карты показывают, что скоро
он будет наставником для новых талантов, тех, кто не имеет возможности своими
силами пробиться в шоу-бизнесе. Он заинтересован созданием собственного ТВ-шоу,
похожего по формату на "Фабрику Звезд". В нем просыпается Учитель. Проект
обещает стать успешным.
Что касается здоровья, то ждет травматичный год. Высока вероятность ушибов, вывихов.
6 Дек 2019 в 11:43 PST
В финансовом плане год
для композитора будет денежным. У него есть дополнительный бизнес, деньги вложены очень
удачно. Процент от прибыли получает регулярно, беспокоиться не о чем. Есть
вероятность покупки недвижимости в России и за рубежом.