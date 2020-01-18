Наступивший год станет важным для известного композитора. В семье Игоря Николаева произойдет пополнение.

Наступивший год станет важным для известного композитора. В семье Игоря Николаева произойдет пополнение."Несмотря на то, что ИгорьНиколаев уже не молод, он полон сил и энергии, которая бьет черезкрай. Этот год артист проживет в бешеном ритме, и все будет широкоосвещаться в СМИ. Такого юного и молодого Николаева мы еще не видели. Ему хочетсяпродолжить род, так что практически уверена, что его семья пополнится еще однимчленом семьи в этом году", – погадала по просьбе "Дни.ру" .Карты показывают, что скороон будет наставником для новых талантов, тех, кто не имеет возможности своимисилами пробиться в шоу-бизнесе. Он заинтересован созданием собственного ТВ-шоу,похожего по формату на "Фабрику Звезд". В нем просыпается Учитель. Проектобещает стать успешным.Что касается здоровья, то ждет травматичный год. Высока вероятность ушибов, вывихов.6 Дек 2019 в 11:43 PSTВ финансовом плане годдля композитора будет денежным. У него есть дополнительный бизнес, деньги вложены оченьудачно. Процент от прибыли получает регулярно, беспокоиться не о чем. Естьвероятность покупки недвижимости в России и за рубежом.