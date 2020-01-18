Президент России Владимир Путин, который в субботу, 18 января, участвует в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, ознакомился с масштабной трехмерной панорамой Память говорит. Дорога через войну.

Президент России Владимир Путин, который в субботу, 18 января, участвует в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, ознакомился с масштабной трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну".Этот чрезвычайно сложный проект осуществила команда "Невский баталист" — группа художников и скульпторов во главе с Дмитрием Поштаренко. Он реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества (40,9 миллиона рублей).Именно Поштаренко провел Путина по восьми залам, где расположилась экспозиция. Трехмерная панорама представляет путь солдата, прошедшего всю войну. Тут воссозданы белорусская деревня в 1941 году, окопы Лужского рубежа, мастерские тульского завода, Сталинград, перевалы Кавказа, операция по форсированию Днепра, эпизоды освобождения Европы. Солдатский путь заканчивается на крыше Рейхстага в 1945 году.В проекте использованы подлинные предметы военного времени, макеты военной техники в натуральную величину, детально проработаны фигуры людей. Каждому из них авторы создали биографию, рассказал Поштаренко.Идею создания такой панорамы президент РФ поддержал в январе 2018 года во время посещения музея-панорамы "Прорыв" в Кировском районе Ленинградской области, пишет ТАСС.Ранее в субботу Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда. А в воскресенье, 19 января, российский лидер посетит Берлин, где примет участие в Международной конференции по Ливии.