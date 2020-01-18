Президент России Владимир Путин пообещал заняться вопросом корректного документального оформления могилы прославленного полководца Михаила Илларионовича Кутузова в Казанском соборе в Петербурге. Вопрос об этом прозвучал на встрече главы государства с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин пообещал "заняться вопросом" корректного документального оформления могилы прославленного полководца Михаила Илларионовича Кутузова в Казанском соборе в Петербурге. Вопрос об этом прозвучал на встрече главы государства с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.Путин прилетел в северную столицу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Он возложил цветы на Невском пятачке и на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, а также венок к монументу "Мать-Родина". Президент пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и ознакомился с посвященной блокаде Ленинграда трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну" в музее "Прорыв" в Кировском районе Ленинградской области.На встрече с ветеранами и общественниками одна из участниц рассказала Путину, что захоронение Кутузова в Казанском соборе не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений. Участница обсуждения предложила поставить могилу Кутузова на учет в Министерстве обороны, чтобы появилась возможность выделить целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.По словам президента, упомянутые детали статуса могилы Кутузова — новая для него информация."Займемся обязательно, это очень важный вопрос", — цитирует Путина РИА Новости.На этой же встрече президент вручил первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов" и сообщил: единовременная выплата каждому ветерану к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит 75 тысяч рублей, а каждому труженику тыла — 50 тысяч рублей. Обычный размер единовременных выплат к годовщине Победы составляет по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.Юбилейной медалью, учрежденной указом президента РФ 13 июня 2019 года, награждены четверо ветеранов: Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.